В парке под солнцем и дождем: как прошла итоговая пресс-конференция Зеленского (фото)

Сегодня состоялась итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная году его работы на должности президента Украины. Она прошла в новом формате – на свежем воздухе в парке на территории Мариинского дворца.

На встречу с главой государства пришло более 50 журналистов. Временами даже то капал дождь, то выходило солнце. Но это не помешало "жаркому" диалогу. Иногда у некоторых представителей СМИ с президентом доходило до перепалок, но в целом глава государства пребывал в хорошем настроении.

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Зеленский ответил на ряд вопросов – о ситуации с коронавирусом, переговорах по Донбассу и Крыму, о благосостоянии народа, строительстве дорог. Он даже рассчитывает, что станет первым президентом, после которого в Украине появятся дороги. Среди всех своих заявлений он сказал одну любопытную вещь – Зеленский назвал условие, при котором снова пойдет в президенты. Стоит отметить, что ранее он наотрез отказывался от второго срока и говорил, что он пришел во власть только на пять лет.

А вот подняв тему благосостояния населения, Зеленский заявил, что не считает бедными людей, которые получают 5000 гривен. Хотя президент признает, что конец эпохи бедности пока не настал. По его словам, в Украине деньги не падают с неба.

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