В парламенте Великобритании проходят дебаты по Украине

Алан Дункан заявил, что о нормализации отношений Британнии с Россией пока не может идти и речи

Скрин с видео.

Член парламента Великобритании от Консервативной партии Джон Уиттингдейл заверил в единодушной поддержке Украины в ходе аннексии Россией Крыма во время дебатов в Палате общин. Видео выступления политика опубликовало посольство Украины в Соединенном Королевстве.

"Я надеюсь, что эти дебаты и те, кто принимает в них участие, продемонстрируют, что в Палате общин Парламента Великобритании господствует единогласная поддержка Украины в вопросе незаконной оккупации части ее территории и агрессивных действий Российской Федерации", — заявил он во время дебатов.

Кроме того, во время дебатов главный представитель британского внешнеполитического ведомства Алан Дункан заявил, что о нормализации отношений Великобританнии с Россией не может идти речи до тех пор, пока она не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Ранее мы писали, что президент Финляндии заявил Путину, что в "крымских" санкциях виновата Россия. Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится.

Кроме того, в апреле стало известно, что из-за новых санкций США в общей сложности российские миллиардеры за день потеряли больше 12 миллиардов долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В парламенте Великобритании проходят дебаты по Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"