В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника

Артем Сытник / Фото: НАБУ

Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ... Всего 216 подписей. Точнее 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Проект постановления обнародован на сайте Рады.

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В настоящее время документ передали на рассмотрение руководству.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что в 2015 году были созданы Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а в 2016-м Госбюро расследований. По его словам, в эти институции были вложены огромные средства – и украинские, и международные.

Гончаренко напомнил, как Артем Сытник оказался в Реестре коррупционеров и был оштрафован за то, что не задекларировал отдых в Ровенской области, а также припомнил войну с САП из-за "прослушки" в кабинете ее главы Назара Холодницкого.

"Обидно отметить тот факт, что украинцы доверили новым антикоррупционным органам чистить страну, а они не смогли почистить даже аквариум (намек на "жучок" в аквариуме Холодницкого. – Ред.). Сейчас НАБУ превращается в инструмент политической борьбы, и без перезагрузки его работы ожидать реальных результатов уже не приходится. Рыба гниет с головы, и если не заменить Сытника, существует угроза развала всей институции", – пишет Гончаренко.

Как сообщали новости "Сегодня", еще летом президент Украины встречался с главными антикоррупционерами страны Артемом Сытником и Назаром Холодницким. Зеленский призвал САП и НАБУ доказать свою эффективность – дал им три месяца и пригрозил "перезагрузкой".

Смотрите в сюжете, как суд штрафовал Сытника:

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