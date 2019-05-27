В партии "Слуга народа" озвучили смелый план перед выборами в Раду

Разумков назвал "портрет" идеального кандидата в президентскую политическую силу

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook

Глава партии "Слуга народа" Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что их политическая сила намерена самостоятельно сформировать большинство в Верховной Раде после парламентских выборов. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум – сформировать коалицию из одной политической силы", – сказал он.

В то же время лидер политической силы объяснил, кого он видит кандидатами в партии "Слуга народа". По его словам, такой человек должен быть высокоморальным и с глубокими принципами.

"Мы для себя видим определенные критерии, которыми должны будут обладать кандидаты от партии "Слуга народа" – это, во многом очень коррелируется с теми задачами и видением, которое мы с вами наблюдали во время избирательной (президентской – ред.) кампании. Глядя на тот портрет кандидата в партию "Слуга народа", мы хотели бы обозначить концептуальные и принципиальные вещи, которыми должен обладать этот человек. Этот человек должен быть успешным в той сфере деятельности, которой он занимается, и он может показать достижения в этом направлении. Кандидат должен обладать безупречной репутацией и смог бы доказать свою эффективность в Раде. Это командный игрок, который будет работать на всю многомиллионную команду украинского народа", – подытожил Разумков.

Отметим, что ранее Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. В комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал, против кого сыграют сроки на выборах в Раду.

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