Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости политики

В партии "Слуга народа" озвучили смелый план перед выборами в Раду

27 мая, 13:22

Разумков назвал "портрет" идеального кандидата в президентскую политическую силу

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: Facebook

Глава партии "Слуга народа" Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что их политическая сила намерена самостоятельно сформировать большинство в Верховной Раде после парламентских выборов. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум – сформировать коалицию из одной политической силы", – сказал он.

В то же время лидер политической силы объяснил, кого он видит кандидатами в партии "Слуга народа". По его словам, такой человек должен быть высокоморальным и с глубокими принципами.

Читайте также

"Мы для себя видим определенные критерии, которыми должны будут обладать кандидаты от партии "Слуга народа" – это, во многом очень коррелируется с теми задачами и видением, которое мы с вами наблюдали во время избирательной (президентской – ред.) кампании. Глядя на тот портрет кандидата в партию "Слуга народа", мы хотели бы обозначить концептуальные и принципиальные вещи, которыми должен обладать этот человек. Этот человек должен быть успешным в той сфере деятельности, которой он занимается, и он может показать достижения в этом направлении. Кандидат должен обладать безупречной репутацией и смог бы доказать свою эффективность в Раде. Это командный игрок, который будет работать на всю многомиллионную команду украинского народа", – подытожил Разумков.

Отметим, что ранее Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. В комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал, против кого сыграют сроки на выборах в Раду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Рада, большинство, слуга народа, Разумков

Вы сейчас просматриваете новость " В партии "Слуга народа" озвучили смелый план перед выборами в Раду". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разумков объяснил, что мешает Зеленскому реализовать свои планы

Сегодня, 12:29

Президенту нужно дать возможность привести в парламент новые политические силы и политических лидеров в разные органы власти, считает Разумков

Рада – не площадка для избирательной кампании: Зеленский обратился к депутатам

Сегодня, 10:22

Глава государства просит парламентариев не портить законопроекты "традиционными коррупционными выходками"

"Киев, я тебя люблю!": Зеленский поздравил киевлян с Днем города

Вчера, 10:17

Глава государства родом из Кривого Рога, но в столице произошли значимые события в его жизни

Зеленский о решении Трибунала по морякам: Посмотрим, какой путь выберут в Кремле

25 мая, 15:46

Президент заявил, что Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Зеленский решился на крайние меры: Рада получила предупреждение

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Подтянутый живот и мощный пресс: как правильно делать планку

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Бутусов прокомментировал его возможное назначение

Как понять, что в организме не хватает магния

Жадные родители Фриске вернули украденные миллионы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь