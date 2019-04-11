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В ПАСЕ начались дискуссии о возврате России в Ассамблею

Сегодня, 16:10

В Ассамблее приняли резолюцию, по которой пророссийское лобби пыталось упростить отмену санкций


Возвращение российской делегации в ПАСЕ снова оказалось на повестке дня сессии Ассамблеи.

Ряд делегаций подчеркивают, организации нужны взносы Москвы, украинская делегация выступает против.

"Это вообще позор! На 70 году существования этой уважаемой институции, объяснять им такие очевидные вещи, что деньги на принципы не меняют. Я специально приехал сюда для того, чтобы остановить этот российский реванш, но я думаю, что если они поднимают вопросы, и не дай Бог будет российская делегация возвращена сюда, я думаю, что здесь украинской делегации нечего делать. Россия сегодня грубо, цинично нарушает права человека не только на оккупированных территориях, а в том числе и в своей стране. Почему Европа не защищает этих граждан? А им надо только деньги… Когда вместо того, чтобы поддержать Украину в этой борьбе, чтобы украинцы имели работу, зарплату, нормальную жизнь, перспективу, интеграцию в европейский рынок, они обсуждают вопрос как вернуть россиян", - говорит депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, по которой пророссийское лобби пыталось упростить отмену санкций и возвращения российской делегации в Ассамблею.

Как сообщалось, в понедельник ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по обсуждению доклада, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагает очередной сценарий по возвращению России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет СЕ из-за санкций, введенных после начала военной агрессии против Украины и нарушения Москвой устава и принципов Совета Европы и международного права в целом.

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Тег Ляшко, Украина, ПАСЕ

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