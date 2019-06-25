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В ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею

25 июня, 09:43

Докладчик принятой резолюции считает, что нужно искать новый механизм давления на Москву

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

Парламентская ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и вернула Россию в организацию, так как ограничительные меры в отношении Москвы были не эффективны и нужно разработать новый механизм, который бы изменил ситуацию. Об этом заявила на летней сессии Ассамблеи в Страсбурге докладчик принятой резолюции депутат из Бельгии Петра де Саттер

Она подчеркнула, что, несмотря на изменение правил в регламенте организации и возвращения России, в будущем ПАСЕ не собирается отменять санкции на безоговорочной основе. По ее словам, доклад, который она представляла, подразумевает не "прощение" россиян, а касается поиска выхода из ситуации, поскольку введенные пять лет назад санкции ничего не изменили и они не были эффективны.

"Все еще существует возможность выступать против полномочий и сохранять санкции. Да, мы меняем санкции, о которых мы говорим по веским причинам, и мы предоставляем аргументы, парламентарии должны иметь возможность высказывать свою позицию. Вы можете посмотреть на это с этой стороны. Почему мы должны менять наши правила? Потому что они ничего не делают. Давайте определим механизмы, которые эффективны. Этот доклад является частью усилий по (поиску) этого общего механизма, который мы установим как можно скорее, что даст нам больше возможностей, чтобы просить введения санкций, и заставить Комитет министров считаться с этим", – заявила де Саттер.

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Бельгийский депутат добавила, что необходимо поддерживать диалог с РФ и иметь возможность привлекать ее как государство к ответственности за "плохие поступки".

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Читайте также, какие страны проголосовали за возвращение России в ПАСЕ.

Украинская сторона жестко отреагировала на решение ПАСЕ. Теперь даже рассматривается вопрос приостановления украинской делегацией участия в Ассамблее. Как сообщала и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, делегация Украины соберется и будет решать, так как не видит себя в одном зале с россиянами.


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Тег Россия, санкции, ПАСЕ

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Источник:

УНИАН

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