В ПАСЕ приехали родственники пленных украинских моряков

Украинцы расскажут европейцам, как Россия захватила в плен их родственников в Керченском проливе

В ПАСЕ приехали родственники пленных украинских моряков 2019-01-23T17:51:11+02:00 Политика Украинцы расскажут европейцам, как Россия захватила в плен их родственников в Керченском проливе

Родственники пленных украинских моряков прибыли в Страсбург. Приехали на Парламентскую ассамблею Совета Европы рассказать, как их сыновья стали в России политзаключенными, и просить европейцев о помощи в освобождении моряков.

"Это начало политического давления на российское руководство с требованиями безусловного освобождения украинских военнопленных моряков. Пока я вижу, что Европа продолжает оставаться на позициях верховенства права", – сказал адвокат украинцев Николай Полозов.

Работает над освобождением моряков и украинская делегация. Вносит поправки к тексту доклада об агрессии России в Азовском море, который должны зачитать завтра в зале заседаний ПАСЕ. По итогам дебатов примут резолюцию. Уже известно, что в ней однозначно будут осуждены действия россиян. И на этот документ смогут ссылаться международные суды, рассматривая наши иски против России.

"Для юридической защиты наших моряков просят, чтобы было конкретно вписано, что они prisoners of war – то есть военнопленные. Это, по мнению адвокатов и юристов, поможет скорейшему их освобождению", – рассказал член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.

Россияне в этот раз в ПАСЕ не приехали. Обиделись, что несколько лет назад их здесь наказали за агрессию в Украине – лишили права голоса, сделав их делегацию в Страсбурге номинальной. Теперь же европейцы менее категоричны. Действия России осуждают, но к диалогу стремятся.Они считают, что лишение РФ голоса не вернуло Крым Украине, но привело к кризису в ПАСЕ.

"Европе нужна Россия. И России нужна Европа. Именно поэтому я предлагаю искать решение, которое было бы оптимальным в политическом плане. Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым", – сказал генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Намеки о возвращении русских звучат, потому что организация не получает от них средств, говорят те, кто против возвращения агрессора в ассамблею. Россия не платит обязательных взносов – так протестует против санкций. И именно из-за нехватки финансирования в Совете Европы заговорили о кризисе.

Завтра в ПАСЕ для Украины важный день. В зале на дебатах обсудят агрессию России в Азовском море и примут резолюцию, в которой речь пойдет об освобождении украинских моряков, защиты свободного судоходства. И очередной раз подтвердят поддержку территориальной целостности Украины.

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