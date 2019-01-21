В ПАСЕ проведут срочные дебаты по агрессии РФ в Керченском проливе и на Азове

Бюро парламентской ассамблеи немного изменило формулировку проекта украинской резолюции

ПАСЕ. Фото: Facebook

В ПАСЕ проведут срочные дебаты по агрессии РФ в Керченском проливе и на Азове //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/588/554/5c45885544d29.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/588/554/5c45885544d29.jpg 2019-01-21T10:54:15+02:00 Политика Бюро парламентской ассамблеи немного изменило формулировку проекта украинской резолюции

В четверг, 24 января, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут срочные дебаты по ситуации в Керченском проливе и Азовском море из-за российской агрессии. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народныйдепутат Владимир Арьев.

"Срочные дебаты в ПАСЕ по резолюции о ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг утром в Страсбурге", – заявил он.



Как сообщает "Европейская правда", Бюро ПАСЕ на закрытом заседании поддержало проведение срочных дебатов с принятием резолюции в четверг.

Отмечается, что украинская сторона изначально предлагала резолюцию "Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству", однако в Бюро решили убрать упоминание о "срыве мирного процесса". Теперь документ будет называться "Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности".

Как сообщалось, в ПАСЕ поддержали смягчение санкционных правил для России. Согласно принятому решению, делегаций стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета.

В свою очередь Арьев заявил, что беспокоится не о чем в связи со смягчение санкций ПАСЕ против России. Политик растолковал, что теперь будет дальше с Россией в организации и какие могут быть действия и последствия.

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