В ПАСЕ проведут срочные дебаты по агрессии РФ в Керченском проливе и на Азове
Бюро парламентской ассамблеи немного изменило формулировку проекта украинской резолюции
В четверг, 24 января, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут срочные дебаты по ситуации в Керченском проливе и Азовском море из-за российской агрессии. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народныйдепутат Владимир Арьев.
"Срочные дебаты в ПАСЕ по резолюции о ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг утром в Страсбурге", – заявил он.
Как сообщает "Европейская правда", Бюро ПАСЕ на закрытом заседании поддержало проведение срочных дебатов с принятием резолюции в четверг.
Отмечается, что украинская сторона изначально предлагала резолюцию "Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству", однако в Бюро решили убрать упоминание о "срыве мирного процесса". Теперь документ будет называться "Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности".
Как сообщалось, в ПАСЕ поддержали смягчение санкционных правил для России. Согласно принятому решению, делегаций стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета.
В свою очередь Арьев заявил, что беспокоится не о чем в связи со смягчение санкций ПАСЕ против России. Политик растолковал, что теперь будет дальше с Россией в организации и какие могут быть действия и последствия.
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