В ПАСЕ требуют освободить Сенцова

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по гуманитарным последствиям войны в Украине Эгидиюс Варейкис призвал немедленно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в его сообщении на сайте ПАСЕ.

"Господин Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, приговорен военным судом в Ростове-на-Дону после спорного и широко раскритикованного судебного процесса к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима", – отметил докладчик.

Варейкис также уточнил, что волнуется за здоровье Сенцова, объявившего голодовку.

"Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений", – говорится в заявлении Варейкиса.

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Он также напомнил о резолюции ПАСЕ, одобренной в начале этого года на основе его доклада. В документе содержится призыв к освобождению всех украинских заключенных, удерживаемых и заключенных в России и аннексированом Крыму, а также к наблюдению за их состоянием здоровья и условиями содержания независимыми международными наблюдателями.

Кроме того докладчик отметил, что Сенцов является одним из 64 украинских заключенных, которые были привлечены к ответственности на "политически мотивированной основе".

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили об угрозе жизни политических заключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.

Напомним, незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.