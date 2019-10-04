В Пентагоне считают, что США должны поставить Украине дополнительные комплексы Javelin

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Соединенные Штаты Америки должны поставить Украине дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Как сообщил у себя в Twitter журналист газеты The Washington Post Дэн Ламот, такое мнение выразил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс.

"На данный момент это мой военный совет", — приводит Ламот слова Уолтерса.

Также США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39,2 млн долларов. Об этом сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

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Министерство обороны Украины сообщило о планах начать закупки Javelin в США по прямой программе уже в этом году. Сколько комплексов планирует закупить Киев, не анонсировалось. В начале августа Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества Javelin, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. При этом дипломат уточнил, что Киев хотел бы приобрести больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Javelin уже стоят на вооружении ВС Украины. В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит комплексы на общую сумму 47 млн долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила это оружие.

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Ранее сообщалось, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Потом Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

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