В переговорах по Донбассу впервые участвовали депутаты Рады

После того как недавно президент Владимир Зеленский обновил Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), в нее вошли и депутаты. Главы некоторых парламентских комитетов впервые приняли участие в переговорах по Донбассу.

Сегодня состоялись заседания рабочих подгрупп ТКГ в режиме видеоконференции.

"Я еще не успел ознакомиться, какие результаты, но они были оптимистично настроены, что процесс движется и ускоряется благодаря этому. О подключении других субъектов к этому (минским переговорам. – Ред.) у меня нет сейчас какой-то позиции. Надо изучить более досконально этот вопрос", – сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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В свою очередь спикер парламента Дмитрий Разумков просит не спешить оценивать изменение формата минских переговоров.

"Всего, мне кажется, меньше недели прошло, как представители Верховной Рады были приобщены к ТКГ, к этому процессу, и пока комментировать эффективность, неэффективность, положительные или, возможно, какие-то негативные аспекты рановато. Я думаю, что чуть позже можно будет вернуться к этому вопросу и особенно его задать коллегам, которые непосредственно участвуют в работе ТКГ. Это председатели комитетов", – сказал глава ВР.

Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что украинская сторона останется в таком же составе, даже если Россия не усилит свою делегацию представителями соответствующего уровня. Также он созванивался с политическими советниками глав государств "Нормандской четверки" и предложил изменить формат Контактной группы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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