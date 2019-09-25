Зеленский заявил, что у него был хороший и нормальный телефонный разговор с президентом США

Видео: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, который вечером в среду, 25 сентября, начал встречу с лидером США Дональдом Трампом, уже в первые минуты переговоров успел пошутить.

Глава Украины отметил, что лучше, когда разговор транслируют по телевидению, чем по телефону.

Таким образом Зеленский отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг июльского звонка Трампа. Тот разговор привел к началу в США процедуры импичмента президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что у него был хороший и нормальный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и тот не оказывал на него давления.

"У нас был хороший, нормальный разговор. Никто не оказывал давления", – сказал Зеленский.

Президент Украины указал на то, что все "сами все прочитали" в опубликованной ранее Белым домом стенограмме июльского разговора, и что он не хочет, комментируя переговоры с Трампом, вмешиваться в "американский демократический избирательный процесс".

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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