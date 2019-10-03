В Пентагоне были удивлены решением Трампа о пересмотре военной помощи Украине

Спустя четыре месяца до сих пор нет полной ясности, почему президент приказал провести оценку

Фото: David B. Gleason / Flilckr

Сотрудники Министерства обороны США были озадачены распоряжением президента США Дональда Трампа о приостановке выделения военной помощи Украине, а также о ее пересмотре. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам его источников, Трамп в июне текущего года, а не в июле, как сообщалось ранее, распорядился временно прекратить предоставление указанных средств. Американский лидер также поручил Джону Болтону, который тогда являлся его помощником по национальной безопасности, и Марку Эсперу, занимавшему пост исполняющего обязанности министра обороны, провести оценки относительно финансовой поддержки.

В публикации отмечается, что решение Трампа "по-прежнему вызывает недоумение у американских официальных лиц". "Спустя четыре месяца до сих пор нет полной ясности, почему президент приказал провести оценку, и что именно было рассмотрено", — отмечается в публикации. К настоящему времени выделение американской военной помощи Украине возобновлено.

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Источники телеканала уточнили, что "официальные лица в Министерстве обороны были особенно озадачены поступившим в июне распоряжением Трампа о проведении дополнительных оценок военной помощи Украине". Как поясняется в материале, "такие оценки обычно проводят до того, как министерство уведомляет Конгресс".

Позднее сообщалось, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Потом Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов. Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

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