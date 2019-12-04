В полиции Германии прокомментировали ситуацию с задержанием Онищенко

Беглый экс-нардеп в Украине обвиняется в коррупционной схеме на миллиарды

Александр Онищенко / Фото: Facebook

Немецкая полиция не подтверждает задержание беглого экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом рассказали DW в пресс-службе полиции Аахена.

Местные правоохранители сообщили, что такого задержания они не проводили и не имеют таких сведений относительно Онищенко.

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Отметим, что на днях в СМИ появилось сообщение, что Онищенко задержали в Германии и даже готовятся избрать ему меру пресечения. В то же время украинские правоохранители отправили запрос на экстрадицию.

Отметим, что задержание Онищенко новостям "Сегодня" подтвердил первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава.

Как уже сообщалось, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая при помощи соглашений с ПАО "Укргаздобыча" причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн: 1,6 млрд были получены от перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд – неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко, по которому в феврале этого года САП направила обвинительный акт в суд. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

Напомним, экс-нардеп все обвинения в свой адрес отрицает, а в 2016 году он заявил, что подал прошение о предоставлении политического убежища в Великобритании. Впрочем, уже в 2018 году он утверждал, что получил политубежище в Испании.

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