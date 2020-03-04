"В полиции лежат тонны наркотиков": Аваков обратился к нардепам с просьбой

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее показал декларацию, заявил, что сейчас в полиции лежат на хранении тонны наркотиков, и призвал народных депутатов помочь их реализовать в пользу государства.

Об этом министр сообщил в отчете за год работы в Верховной Раде 4 марта, передает "Украинская правда"

"В целом Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас сохраняются: каннабис – 2 тонны, героин – 1100 кг, кокаин – 1000 кг, амфетамин – 400 кг, гашиш – 300 кг и так далее. У меня просьба к народным депутатам – определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины", - отметил он.

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Кроме того, Аваков рассказал о профессиональной работе правоохранителей во время сдерживания протестующих в Новых Санжарах и на других акциях протеста, о хорошем раскрытии различных преступлений – от убийств до краж, о снижении количества ДТП в стране и прочем.

Напомним, ранее Аваков сообщил, что столичные правоохранители 2 марта разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, в которой ежемесячно производилось до 100 килограмм психотропных веществ. Полицейские задержали девять участников организованной преступной группировки. Также были изъяты около 300 килограммов наркотических веществ и более двух тонн прекурсоров стоимостью 110 млн грн.

Кроме того, банда контрабандистов пыталась ввезти в Украину почти 31 килограмм кокаина. Наркотики в Одессу привезли из стран Латинской Америки. "Товар" переправляли в грузовом контейнере с автомобилями. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составила более 90 миллионов гривен. Позже выяснилось, что часть этого кокаина планировали перевезти в страны Европейского Союза.

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