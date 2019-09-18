В полиции осталась единственная версия пожара в доме Гонтаревой

В Нацполиции Украины сообщили, что после просмотра записей с камер наблюдения, у правоохранителей только осталась единственная версия пожара в здании бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой — это умышленный поджог.
Об этом в эфире программы "Нині вже" ("Прямо сейчас"- Ред.) на hromadske заявил руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.
"Мы видим на видео с камер наблюдения, что человек неизвестный перекидывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла и от нее загорелся уже весь дом", — заявил он.
Он уточнил, что пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Также следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.
Ночью 17 сентября дотла сгорел дом экс-главы Нацбанка в селе Гореничи под Киевом. Этот пожар наделал политического шума. Сама Валерия Гонтарева заявила, что это был поджог. Она убеждена: к нему причастны ее противники.
Журналисты "Сегодня" побывала на пепелище. Дом семьи экс-главы Нацбанка ночью сгорел почти дотла. Уцелели разве что металлические часы на стене и сейф. Пламя уничтожило более 300 квадратных метров менее чем за полчаса, рассказывают строители, которые работают неподалеку.
Как сообщали новости "Сегодня", Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон. В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допросе в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.
В начале сентября стало известно, что суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований. ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и принять меры для принудительного привода экс-главы НБУ.
В конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Позже Гонтарева показала видео из лондонской больницы и рассказала, в каком состоянии сейчас находится.
Также на днях в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой. Подробнее смотрите в сюжете:
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