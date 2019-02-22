В Польше Порошенко с Дудой и Грибаускайте посетили ЛитПолУкрбриг (видео)

Лидеры стран приняли доклад командира литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Острожского

В Польше Порошенко с Дудой и Грибаускайте посетили ЛитПолУкрбриг (видео) 2019-02-22T16:16:11+02:00 Политика Лидеры стран приняли доклад командира литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Острожского

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в польский город Люблин, где встретился с военнослужащими интернациональной литовско-польско-украинской бригады и президентами Польши и Литвы, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе рабочего визита в Польшу президент Украины вместе с президентом Польши Анджеем Дудой и литовским лидером Далей Грибаускайте принял участие в церемонии официальной встречи глав государств с личным составом общего украинского-польско-литовского военного подразделения ЛитПолУкрбриг имени гетмана Константина Острожского в польском городе Люблин.

Президенты приняли доклад командира бригады, украинского полковника Дмитрия Братишко, который возглавляет международное подразделение с 2018 года. Во время церемонии встречи прозвучали государственные гимны Украины, Литвы и Польши и был подняты государственные флаги стран. Военнослужащие бригады прошли маршем перед президентами.

Порошенко, Дуда и Грибаускайте ознакомились с работой командного пункта ЛитПолУкрбрига и начали трехсторонний саммит.

Напомним, в конце прошлого года Порошенко одобрил создание литовско-польско-украинской воинской части, подписав соответствующий закон. Отмечается, что она будет называться именем гетмана Константина Острожского.

В 2016 году Украина, Польша и Литва запустили работу многонациональной бригады ЛитПолУкрбриг. В общей украинской-польско-литовской военной части будут служить 545 украинских военных, от Польши – 3,5 тыс., а от Литвы – до 350 военнослужащих.

В Министерстве обороны Украины отмечали, что ЛитПолУкрбриг подготовлена по стандартам НАТО – бригада представляет собой полностью готовое к боевым задачам подразделение. Литовско-польско-украинская бригада приняла участие в сертификационном обучении, по итогам которого было подтверждено приобретение бригадой полных операционных возможностей.

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