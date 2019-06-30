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В Польше заявили, что страны-противники возвращения России в ПАСЕ подготовят резолюцию

30 июня, 19:25

Семь стран возмущены возвращением РФ права голоса в Ассамблее

Фото: twitter.com/PACE
Фото: twitter.com/PACE.

Семь государств работают над совместной резолюцией в связи с возвращением России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский, передает 30 июня "Польское радио".

Он сообщил, что встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской унии, и добавил, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги относительно ситуации в ПАСЕ.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее", – отметил Карчевский.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


Кроме того, глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев сообщил, что член российской делегации в Ассамблее Шамсаил Саралиев начал угрожать литовскому коллеге Эмануэлису Зингерису из-за критики лидера Чечни Рамзана Кадырова.

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Тег Россия, Польша, резолюция, Карчевский, ПАСЕ

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