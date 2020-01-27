В Польше Зеленский встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау

/ Фото: president.gov.ua

В первый день рабочего визита в Республику Польша президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи.

В своем выступлении Зеленский отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере. "Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", - сказал президент.

Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень трудно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы. "Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать!" Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова", – заявил он.

Реклама

По словам президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу. Поэтому трудно представить, какую силу нужно иметь, чтобы выдержать ужасы концлагеря.

"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют темным периодом в истории человечества. И вы – лучи солнца, которые победили темноту", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что эти воспоминания полны боли, грусти, страха. Одновременно – борьбы, выдержки, надежды и необъятной человеческой мудрости. У них просматривается призыв искоренить ненависть как наибольший разрушитель человеческой цивилизации.

"Я уверен, что сегодня это – задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества", – подчеркнул президент.

Также глава государства подчеркнул, что Холокост – это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения. "Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями", – сказал он.

Отдельно Зеленский отметил Праведников народов мира. Это те, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев. "Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания", - отметил президент.

Ранее украинская делегация в Израиле приняла участие во Всемирном форуме памяти Холокоста. Представители Украины решили уступить свои места людям, пережившим эту трагедию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама