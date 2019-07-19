В последний день агитации политики обратились с заявлениями к украинцам

Кандидаты в парламент говорили о справедливых зарплатах и пенсиях, цене на газ, и о мире на Донбассе

В последний день агитации украинские политики обратились с заявлениями к избирателям.

Вернуть справедливость — такую главную задачу перед своей политической силой видит лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Говорит, что сейчас украинцы не чувствуют ни правовой, ни социальной справедливости. По мнению политика, новый парламент должен законодательно обеспечить достойную жизнь гражданам.

"Самая большая проблема сегодня в стране в том, что нет справедливости. Человек, который всю жизнь отработал, получает несправедливую пенсию. Человек, который всю жизнь работает, получает несправедливо низкую зарплату. Высокие цены, высокие тарифы, мизерные зарплаты и мизерные пенсии. Мы идем в парламент, чтобы вернуть справедливость во власть, чтобы украинская власть выполняла социальные гарантии и обязательства, которые предусмотрены Конституцией", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Олег Ляшко.

Украина имеет возможности снизить цену на газ для населения и без соглашений с Россией. В этом уверен кандидат в народные депутаты Борис Колесников. Политик посетил Константиновское управления газового хозяйства. Оппозиционер говорит, что страна добывает достаточно собственного газа, чтобы удовлетворить потребности граждан. Поэтому государство может продавать его населению дешевле, не нарушая соглашений с Международным Валютным фондом. А долги кредитору следует возвращать за счет снижения затрат, например, на содержание госучреждений.

"Что такое МВФ? Это заемщик, кредитор, который дает деньги, когда их уже никто не дает. А кредитору важно, чтоб Украина вернула деньги. И есть масса других способов сэкономить, не в бюджете, не залезая в карман каждому украинцу. По поводу призывов купить газ в Москве дешевле — это самый настоящий блеф и обман населения Украины, покупателей газа. Единственный путь — это выкупать газ внутренней добычи у государственных компаний по цене с двадцатипроцентной рентабельностью. Тогда он будет стоить около 2.30–2.50 гривен. Другого пути нет", – заявляет кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

Тем временем не поддаваться на уловки России во время переговоров в нормандском и минском форматах призвал власти Петр Порошенко. Говорит, что Москва обязана осуществить четкие шаги для дальнейших переговоров: вернуть захваченных моряков и политических заключенных, разблокировать судоходство в Керченском проливе, разоружить боевиков и передать под контроль украинских военных участки национальной границы в Луганской и Донецкой областях. Все остальное – это попытки Кремля установить мир на своих условиях.

"Их цель - "вернуть" Украине Донбасс так, чтобы захватить всю Украину, влияя на внутреннюю и внешнюю политику и заблокировав наш курс на вступление в ЕС и НАТО. Для нас же дорога к членству в Евросоюзе и НАТО — единственный возможный путь к надежной безопасности и прочному миру. Ибо только тогда Россия оставит нас в покое. Потому что за 70 лет существования Альянса никто не посмел напасть ни на одну страну — его члена. Вот почему отпор реваншистам и вступление в НАТО — главные стратегические цели "Европейской солидарности", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Петр Порошенко.

Искоренить антиукраинские силы из политической жизни — задача нынешнего поколения, считает лидер объединения "Свобода" Олег Тягнибок. Текущие выборы в парламент, по его мнению, стали ареной борьбы за Украину. Политик надеется, что в будущем такие вопросы перед избирателями больше не будут возникать.

"Наша задача — стать последним поколением, которое борется за Украину. Пусть наши дети и внуки уже не борются за Украину, а просто живут, живут как нормальные люди в украинском государстве, и пользуются всеми благами и плодами великого и могучего государства. Поэтому я хочу призвать 21 июля всех украинцев прийти на выборы и проголосовать, понимая эту миссию и эти задачи", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Олег Тягнибок.

Голосовать ответственно призывает украинский журналист и руководитель избирательного штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон. Он напоминает: избиратели отдают голоса не только за парламент, но и за будущее правительство и даже за оппозицию.

"Выбирая партию "Сила и Честь", вы выбираете премьер-министра Украины. Зеленскому сегодня доверяет большинство населения Украины и это нормально", – заявлил Дмитрий Гордон.

Напомним, что в ближайшее воскресенье, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборынародных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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