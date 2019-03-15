В посольстве России в Канаде отреагировали на санкции: "Ответ будет неотвратимым"

В посольстве подчеркнули, что этот шаг разрушает двусторонние отношения между странами

Фото: Pixabay

В посольстве России в Канаде отреагировали на санкции: "Ответ будет неотвратимым" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/be1/7ee/5c8be17eec6cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/be1/7ee/5c8be17eec6cc.jpg 2019-03-15T19:34:56+02:00 Политика В посольстве подчеркнули, что этот шаг разрушает двусторонние отношения между странами

Решение Канады ввести в отношении России новый пакет санкций является неприемлемым, незаконным и недальновидным шагом. Об этом заявили в российском посольстве в Оттаве.

"Сегодняшнее решение правительства Канады ввести очередной пакет незаконных антироссийских санкций продолжает разрушительную линию официальной Оттавы на самоизоляцию от России, наглядно демонстрируя конфронтационность канадской внешней политики, — сказал представитель дипмиссии. — Этот абсолютно неприемлемый и недальновидный шаг, сделанный под явным внешним влиянием, разрушает наши двусторонние отношения вопреки интересам канадского народа".

В посольстве подчеркнули, что в соответствии с принципом взаимности "ответ российской стороны, как всегда, будет неотвратимым и адекватным".

Напомним, Канада ввела новые санкции против России в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма. Канадский МИД внес в санкционный список более 100 российских граждан и 15 компаний.

Кроме того, сегодня Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины.

Также ЕС ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Недавно и президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

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