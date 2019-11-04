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В посольстве США сделали заявление по делу об убийстве Гандзюк: видео

4 ноября, 17:20

Гандзюк посвятила свою жизнь Украине, пожертвовала собой ради страны, отметил Тейлор

Екатерина Гандзюк. Фото: из открытых источников

Екатерина Гандзюк. Фото: из открытых источников

Соединенные Штаты Америки требуют правосудия в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Сегодня мы с грустью вспоминаем о годовщине смерти Екатерины Гандзюк, которая умерла год назад в этот день. Она была настоящей женщиной большой отваги. Она посвятила свою жизнь Украине, пожертвовала собой ради страны. Мы требуем справедливости правосудия для Екатерины и ее семьи. Мы помним Екатерину и будем работать ради того, чтобы Украина стала именно той страной, ради которой она отдала свою жизнь", - говорится в видеообращении Тейлора, размещенном посольством США в Украине.

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Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

А 7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки.

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США тейлор Гандзюк

Источник: Сегодня

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