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В правительстве сделали четкое заявление по закону о языке

23 сентября, 12:27

По словам Бородянского, пока нет оснований инициировать изменения в этот закон

Владимир Бородянский. Фото: facebook.com/borodyanskiy

Владимир Бородянский. Фото: facebook.com/borodyanskiy

Украинская власть будет отстаивать национальные интересы, в том числе и в вопросах языка. Об этом в интервью Громадському радіо сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - сказал он.

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Ранее первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что украинский язык будет единственным государственным языком в Украине, но изменения в "языковой" закон не исключены.

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"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – сказал он.

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. 

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