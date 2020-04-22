В пятницу будет два внеочередных заседания Рады: что рассмотрят нардепы

В пятницу, 24 апреля, народные избранники снова соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады . Причем, по словам депутатов, таких заседаний может быть два: первое украинский парламент проведет по требованию президента Владимира Зеленского, второе – 150 нардепов, которые уже собрали подписи и обратились к спикеру Дмитрию Разумкову.

В беседе с сайтом "Сегодня" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что на первой внеочередной сессии Рада должна проголосовать за отклонение постановлений, которые блокируют подписание законопроекта №1043 по внесению изменений в Регламент ВР.

"Таких постановлений вроде бы четыре. И мы должны их отклонить. Надеюсь, количество голосов будет достаточным, мы отклоним такие постановления и уже на следующей неделе сможем по новому регламенту начать рассмотрение во втором чтении т.н. "банковского закона", – рассказала Верещук.

Если Рада успешно провалит все четыре постановления, это откроет путь для подписания президентом правок в регламент, что, в свою очередь, позволит парламенту быстро рассмотреть 16 тыс. поправок к "банковскому закону". Именно от него зависит подписание Украиной новой кредитной программы с МВФ на 8 млрд долларов, без которой мы можем оказаться на грани дефолта. Также, по словам нардепа от "Слуги народа", в пятницу Рада может рассмотреть законопроект, который расширяет перечень требований для увольнения директора НАБУ.

"На втором внеочередном заседании планируется рассмотреть постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК), которая бы помогла расследовать факты, действия или бездеятельность должностных лиц, а также органов местного самоуправления в вероятных нарушениях, которые привели к потерям в государственном бюджете. Я считаю, что за такое постановление нужно проголосовать. Его предлагают наши коллеги из "Батькивщины". Уже давно назрела необходимость создать такую ВСК и разобраться с таможней и налоговой, что же там на самом деле происходит и что же за информацию подал Игорь Уманский (бывший министр финансов. – К.З. ) и кому", – подытожила Верещук.

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А народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в беседе с сайтом "Сегодня" также подтвердила, что на вторую внеочередную сессию Рады в пятницу могут вынести вопрос создания такой ВСК. Однако, по ее словам, также в повестке дня могут появиться и кадровые вопросы.

"В правительстве на данный момент нет трех министров: энергетики, образования и культуры. В условиях ЗНО, вступительных кампаний, которые требуют переноса и организационной работы, и дистанционное обучение, на которое сейчас перешли школы, – все это серьезные вызовы, требующие министра. Ну, и культуре, где срезано огромное количество расходов, нужен менеджмент этой ситуации. Вполне вероятно, что будет предложен кто-то из руководителей министерств. Или вот новость, которую мы буквально только что услышали, что вроде бы рассматривается вариант назначения на вице-премьера по вопросам реформ Михеила Саакашвили. Знаете, украинские грабли тем и знамениты, что на них наступают все, кто только может наступить, набивая себе шишки, причем не в одном месте. Я последовательно и жестко выступала против назначения Саакашвили еще главой Одесской ОГА, даже будучи в предыдущей команде. После того как мы получили подтверждение, что он (Саакашвили. – К.З. ) скрыл свою судимость и является заочно осужденным в Грузии, мы рискуем отношениями с Грузией. Я как соглава группы по дружбе с Грузией не могу этого позволить", – говорит Климпуш-Цинцадзе.

Что касается других вопросов повестки дня внеочередного заседания ВР, то, по словам народного депутата от фракции "ЕС", крайне важно наконец-то принять во втором чтении закон о банках. Иванна Климпуш-Цинцадзе напоминает, что на сегодняшний день МВФ готов предоставить разным странам около триллиона долларов. Однако за помощью к Фонду уже обратились 103 страны, поэтому Украине не стоит затягивать с выполнением рекомендаций МВФ. В частности, с принятием "банковского закона".

"Мне тяжело спрогнозировать, как будет работать профильный комитет (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. – К.З .). Только вчера было заседание этого комитета. Насколько я понимаю, он шел довольно деструктивно. Авторы поправок использовали все время, чтобы нивелировать законность процесса. Как по мне, не было даже необходимости принимать, мягко говоря, не совсем конституционные изменения в регламент. Мы предлагали, чтобы они были хотя бы временными. Поэтому "ЕС" не поддерживала такие изменения в регламент. Но если это только единственный способ, как принять этот закон (о банках. – К.З .), если его суть в результате этих поправок не будет изменена, мы будем его поддерживать. Мы, как фракция, подали всего пять поправок", – подытожила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам народных избранников, если в пятницу на втором внеочередном заседании парламент провалит все постановления по отмене результатов голосования за законопроект об изменении регламента ВР, уже на следующей неделе депутаты могут собраться на еще одно внеочередное заседание, чтобы принять банковский закон, к которому зарегистрировано 16 тыс. поправок. Однако все это будет зависеть от скорости рассмотрения их профильным комитетом, который за вчера прошел лишь 2,5 тыс. поправок.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал подробности двух внеочередных заседаний Рады .

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Также напомним, экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьер-министром Украины по реформам .

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