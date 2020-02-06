В Раде произошла потасовка, Тимошенко заняла место Разумкова: видео

Народные депутаты вернулись с перерыва и сразу устроили «бунт»

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Верховная Рада после объявленных перерывов, наконец, начала пленарное заседание, но с блокирования парламентской трибуны.

Депутаты заблокировали трибуну и президиум парламента перед тем, как началось обсуждение проекта постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом закона №0901-П "О среднем образовании".

Оппозиционные нардепы пытались окружить президиум, им мешали "слуги народа". Избранники толкались, возникла потасовка – в частности, между Сергеем Власенко из "Батькивщины" и "слугой" Артемом Дмитруком.

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В итоге народные избранники окружили руководство парламента, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко стала прямо возле места спикера Рады, но в кресло не садилась. Дмитрий Разумков сначала стоял рядом, потом отошел.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании. Однако после этого в парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене данного решения, чем заблокировали принятый закон. Документ должен способствовать повышению качества образования и росту интеллектуального потенциала общества.

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