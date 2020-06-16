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В Раде фракция "Слуга народа" пополнилась новым депутатом

16 июня, 13:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Новоиспеченный нардеп уже принял присягу перед своими коллегами

Во фракцию "Слуга народа" вошел новый народный депутат Денис Маслов и принял присягу на сегодняшнем заседании.

Спикер парламента Дмитрий Разумков напомнил, что 12 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Дениса Маслова, который был избран от партии "Слуга народа" в общенациональном многомандатном округе. После этого пригласил новоиспеченного нардепа на парламентскую трибуну для присяги.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины. Заботиться о благе и благосостоянии украинского народа. Обязуюсь придерживаться Конституции и законов Украины, исполнять свои обязанности в интересах соотечественников", – сказал Маслов, после чего зал встретил нового коллегу аплодисментами.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры. В связи с этим он подал заявление о сложении депутатских полномочий (нельзя совмещать депутатство и должность министра), которое поддержал парламент.

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В свою очередь Маслова выбрали на замену Александру Ткаченко. В "Слуге народа" рассказывали, что он опытный юрист и даже работал раньше судьей. На выборы баллотировался от политической партии "Слуга народа" в Днепре, в избирательном списке партии под № 138.

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Верховная Рада депутат слуга народа Денис Маслов

Источник: Сегодня

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