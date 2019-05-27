В Раде готов Избирательный кодекс – депутатов призывают проголосовать за него

Комитет одобрил законопроект по Избирательному кодексу, который был принят в первом чтении

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine.

Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады одобрил законопроект по Избирательному кодексу, который был принят в первом чтении еще в 2017 году, для рассмотрения во втором чтении в сессионном зале. Председатель подкомитета заявил, что документ можно даже проголосовать на этой неделе при соответствующей политической воле.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что над поправками работали почти полтора года и в марте уже был представлен финальный вариант документа. По его словам, этот Кодекс предполагает открытые избирательные списки.

"17 ноября 2017 года был проголосован избирательный кодекс в первом чтении. После этого была сформирована рабочая группа, в которую включились 30 народных депутатов из всех фракций. Избирательный кодекс готов. Здесь нет 4,5 тыс. поправок. Здесь есть целостный финальный текст. Открытые списки могут быть приняты даже на этой неделе, но для этого нужна воля сессионного зала и коалиции. Прошу выносить в сессионный зал и голосовать. Я имею право говорить о содержании этого документа. Он абсолютно полностью подготовлен, включая переходные и заключительные положения, каким образом его запускать: для парламентских, местных выборов и для выборов президента. Время для дискуссий в сессионном зале завершилось. Поэтому я просто прошу не говорить с трибуны о том, что вы за открытые списки, а разблокировать работу комитета. Принять этот кодекс. Прошу выносить в зал и голосовать", – заявил Сидорович.

Напомним, 22 мая в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах. Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов.

В свою очередь Зеленский обвинил нардепов в попытке снова пролезть в Верховную Раду, которые отказались поддержать изменения в избирательное законодательство. "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь",- говорил президент.

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