В Раде хотят ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии

Сегодня, 18:47

В прошлом году в ДТП погибли более трех тысяч человек, и половина этих аварий произошла из-за пьянства за рулем


Усилить уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии призывают в Верховной Раде. Профильный парламентский комитет поддержал законопроект Радикальной партии, в котором она предлагает принимать более жесткие меры к таким водителям.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко уверен: это поможет уменьшить смертность на дорогах, ведь только в прошлом году в ДТП погибли более трех тысяч человек, и половина этих аварий произошла из-за пьянства за рулем.

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"Потому что залил глаза, пьяный сел за руль, поехал, кого-то влупил, убил и разбил. Мы предлагаем драконовскую ответственность, когда пьяный садится за руль. Если в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с жертвами – 10 лет тюрьмы и на всю жизнь лишение прав", – заявил Ляшко.

Напомним, в Харьковской области пьяный мужчина угнал грузовой автомобиль и повредил электроопору и газовую сеть. В результате происшествия без газа остались жители населенного пункта. По данным полиции, к правоохранителям обратился 48-летний житель Зачепиловского района, который сообщил, что у него украли КамАЗ, который стоял на территории складов в селе Нагорное. Как выяснилось, автомобиль угнал  30-летний наемный рабочий.
ДТП, законопроект, ляшко, Радикальная партия

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"Сегодня"

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