В Раде хотят заслушать Авакова и урезать депутатам рабочий день

В Слуге народа выступили с несколькими предложениями по работе на этой неделе

Депутаты возвращаются к работе в пленарном режиме. Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко выступил с предложением отменить вечерние заседания на этой неделе, а также заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова по ситуации в Броварах и других членов Кабмина относительно программы правительства

Так, "слуги народа" предложили рассмотрение программы правительства перенести на четверг, чтобы во вторник и среду депутаты смогли поработать по законам, а в четверг уже посвятить внимание голосованию за программу правительства. Также выдвинули предложение по работе самой Рады.

"Что касается самой работы Верховной Рады есть предложение, я так надеюсь, что оно будет поддержано коллегами, продолжать работу в таком полукарантинном режиме и работать во вторник, четверг и пятницу до 15:00. Соответственно, без вечернего заседания во вторник и четверг. А в среду остаться в том графике, который есть, чтобы мы могли поработать с 15:00 на тех комитетах, которые уже назначены", – сказал Корниенко.

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Кроме того, важным вопросом он считает заслушать главу МВД Арсена Авакова по ситуации с последними резонансными происшествиями.

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на День правительства (Час вопросов к правительству – ред.) министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли: и в пятницу в Броварах (перестрелка с участием десятков человек – ред.), и история с Кагарлыком (полицейские изнасиловали женщину прямо в участке –ред.) ... и, возможно, доложить о состоянии расследования обстоятельств гибели нашего коллеги Давыденко (член депутатской группы "Доверие" Валерий Давыденко – ред.)", – сказал Корниенко.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что на этой неделе будут рассматриваться вопросы, касающиеся борьбы с организованной преступностью, в частности так называемый "закон о ворах", а также законопроекты, касающиеся креативной индустрии и вопросов медицины. Также он предложил депутатам определиться, кого заслушать во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 5 июня.

Напомним, на прошлой пленарной неделе депутаты успели поработать лишь 19 и 20 мая, после чего отменили оставшееся два заседания из-за новых зараженных коронавирусом депутатов. Это произошло после того, как депутаты вышли из двухмесячного карантина, во время которого работали только в режиме внеочередных заседаний. Тогда Рада даже приняла решение о пенсионном возрасте для женщин.

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