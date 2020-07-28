В Раде инициировали отставку Степанова: за что хотят уволить главу Минздрава

Почти треть депутатов парламента требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

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На сайте Верховной Рады зарегистрирован соответствующий проект постановления.

Проект постановления об обращении Верховной Рады к Кабинету министров об увольнении министра здравоохранения Степанова Максима Владимировича поддержали 96 нардепов из фракций "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

Отметим, что среди инициаторов проекта постановления есть даже бывший нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук, который сложил свои депутатские полномочия.

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Инициировала отставку главы Минздрава фракция "Голос". В этой политической силе считают, что на посту министра Максим Степанов продемонстрировал непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную небрежность. Под его руководством Минздрав не в состоянии эффективно противодействовать распространению коронавирусной болезни: даже костюмы для медиков были закуплены по завышенным вдвое ценам, а получили они их с задержкой в несколько месяцев. Кроме того, из-за бездействия Степанова был сорван процесс закупки жизненно необходимых лекарств для всех тяжелобольных украинцев. Госпредприятие "Медзакупки Украины" в течение трех месяцев ждало указа Министерства здравоохранения, который бы позволил им начать объявление процедур закупок лекарств и медтоваров.

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"За неполные четыре месяца в должности министра здравоохранения Степанов сделал очень много. Настолько, что нам надо как можно быстрее спасать и врачей, и пациентов от его "достижений". До сих пор не введено масштабное тестирование на коронавирус, а количество заболевших уже перевалило за тысячу человек в день. Жизненно необходимые закупки для больниц продолжают делать волонтеры, тогда как Минздрав закупил костюмы по цене, почти вдвое превышающей рыночную. Степанов заблокировал государственные закупки лекарств, дефицит которых украинские пациенты начнут испытывать уже этой осенью, а некоторые из них – останутся без лекарств до весны-лета следующего года. Такие непродуманные и откровенно безответственные действия министра угрожают всем больницам Украины. Ведь отсутствие эффективного руководства таким важным органом, как Национальная служба здоровья, – это блокирование ежедневного и бесперебойного процесса перечисления средств больницам, который сегодня осуществляет НСЗУ. Как следствие – медики останутся без заработных плат, а пациенты – без медицинской помощи. Призываю правительство прекратить играть здоровьем и жизнями граждан Украины. Это – ваша ответственность", – заявила нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Рада уже пыталась уволить главу МВД Арсена Авакова, депутаты даже собрали какое-то количество подписей, однако до отставки так и не дошло. Вместо этого Аваков выступил в Раде с отчетом.

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