В Раде ищут коронавирус после заражения нардепа Шахова: подробности

Депутат еще до закрытия Рады на карантин успел побывать на заседании комитета

После того как стало известно о заражении народного депутата Сергея Шахова коронавирусом, в Верховную Раду прибыли сотрудники Министерства здравоохранения для проведения необходимых мер. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование, пока депутат находится на самоизоляции.

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"Аппарат Верховной Рады в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом. Сотрудники Министерства уже прибыли в Верховную Раду для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с вышеупомянутым народным депутатом, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", – говорится в сообщении.

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Также в Раде подтвердили, что Сергей Шахов в заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта участия не принимал.

Как сообщали новости "Сегодня", депутат вернулся из Европы 11 марта, а уже 12 числа отправился сначала на телевидение, а потом в Раду. Он принял участие в заседании комитета по вопросам экологии, после чего почувствовал ухудшение состояния здоровья. Стало известно, кого Шахов мог заразить в Раде из своих коллег.

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