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В Раде изменились правила регистрации нардепов: детали

31 октября, 20:14

Стефанчук призвал депутатов учитывать это завтра и прийти вовремя для регистрации

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук напомнил народным депутатам, что с завтрашнего дня изменяются правила их регистрации на заседаниях парламента, который ранее ввел наказание для "кнопкодавов". Об этом он сказал в начале вечернего заседания парламента.

По словам Стефанчука, ранее Верховная Рада приняла закон о регистрации депутатов на заседаниях.

"Мы отказываемся от бумажной регистрации, и с завтрашнего дня регистрация будет проводиться путем вставления карточки и нажатия кнопки "за", - сказал он.

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Стефанчук призвал депутатов учитывать это завтра и прийти вовремя для регистрации, чтобы можно было "увидеть реальные цифры на табло, сколько людей в зале".

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в Конституционный суд законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Напомним, в парламенте за первые две недели работы нового созыва засекли трех депутатов за неперсональным голосованием. Позже два депутата от "Слуги народа" отказались от зарплаты за "кнопкодавство".

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Верховная Рада регистрация Стефанчук

Источник: УНИАН

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