В Раде могут состояться два заседания в день: стали известны подробности

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 24 апреля. Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не исключает, что могут быть два заседания – одно созывается по инициативе президента Украины, а второе – депутатами.

По ее словам, одно заседание созовет спикер парламента Дмитрий Разумков по инициативе президента, а на второе уже собрали подписи депутатов.

"Да, в пятницу в 13:00 – внеочередное заседание. И могут состояться два внеочередных заседания. Наши депутаты тоже поставили подписи, там надо 150 подписей народных депутатов (для созыва внеочередного заседания Рады. – Ред.) и речь будет идти о создании ВСК (Временной следственной комиссии. – Ред.) по расследованию заявлений бывшего министра финансов Уманского о так называемых махинациях с НДС", – рассказала Кравчук.

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Что касается первого внеочередного заседания, то в сессионном зале будут рассмотрены проекты постановлений об отмене решения о принятии изменений в Регламент Рады и об отмене результатов голосования при принятии во втором чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении.

"Сегодня должна быть известна полная повестка дня. Мы ожидаем, что там будут еще законопроекты, которые требуют позитивного голосования, потому что надо максимально использовать заседание Верховной Рады", – добавила депутат.

Напомним, последний раз депутаты собирались на внеочередное заседание 16 апреля. Тогда оно созывалось в основном ради законопроекта, которым предлагалось упростить принятие законов с большим количеством поправок. В результате Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама". Вот только в тот же день были зарегистрированы проекты постановлений – они блокируют подписание документа спикером парламента Дмитрием Разумковым. Тем самым затягивается рассмотрение банковского закона по упрощенной процедуре, к которому подали более 16 тысяч поправок.

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