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  1. Новости политики

В Раде могут состояться два заседания в день: стали известны подробности

22 апреля, 11:16

Сергей Мартынец

Депутаты планируют отменить ряд проектов постановлений, которые заблокировали пару важных законов

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 24 апреля. Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не исключает, что могут быть два заседания – одно созывается по инициативе президента Украины, а второе – депутатами.

По ее словам, одно заседание созовет спикер парламента Дмитрий Разумков по инициативе президента, а на второе уже собрали подписи депутатов.

"Да, в пятницу в 13:00 – внеочередное заседание. И могут состояться два внеочередных заседания. Наши депутаты тоже поставили подписи, там надо 150 подписей народных депутатов (для созыва внеочередного заседания Рады. – Ред.) и речь будет идти о создании ВСК (Временной следственной комиссии. – Ред.) по расследованию заявлений бывшего министра финансов Уманского о так называемых махинациях с НДС", – рассказала Кравчук.

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Что касается первого внеочередного заседания, то в сессионном зале будут рассмотрены проекты постановлений об отмене решения о принятии изменений в Регламент Рады и об отмене результатов голосования при принятии во втором чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении.

"Сегодня должна быть известна полная повестка дня. Мы ожидаем, что там будут еще законопроекты, которые требуют позитивного голосования, потому что надо максимально использовать заседание Верховной Рады", – добавила депутат.

Напомним, последний раз депутаты собирались на внеочередное заседание 16 апреля. Тогда оно созывалось в основном ради законопроекта, которым предлагалось упростить принятие законов с большим количеством поправок. В результате Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама". Вот только в тот же день были зарегистрированы проекты постановлений – они блокируют подписание документа спикером парламента Дмитрием Разумковым. Тем самым затягивается рассмотрение банковского закона по упрощенной процедуре, к которому подали более 16 тысяч поправок.

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Верховная Рада внеочередное заседание Евгения Кравчук

Источник: Интерфакс-Украина

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