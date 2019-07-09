В Раде намерены ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими

Кроме Парубия, среди авторов законопроекта значатся нардепы Виктория Сюмар и Мария Ионова

Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Спикер парламента Андрей Парубий внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за непризнание украинскими Крыма и Донбасса. Соответствующий проект закона 10423 содержится на сайте Верховной Рады.

Кроме Парубия, среди авторов законопроекта значатся нардепы Виктория Сюмар и Мария Ионова.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что документ предлагает уточнить формулировку статьи 110 Уголовного кодекса Украины, дополнив состав преступления формулировкой "умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины" .

По мнению авторов законопроекта, он усовершенствует практику применения соответствующих положений уголовного законодательства.

Сейчас санкции за действия, изложенные в части 1 статьи 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как мы писали ранее, российская делегация выступила против резолюции комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая осудила действия Кремля и отказалась признать захват россиянами Крыма.

В частности, член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что "новый начальник Генштаба украинской армии признал, что инцидент в Керченском проливе был провокацией украинского государства".

Напомним, ранее начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что слова президента России Владимира Путина, сказанные в отношении украинских военнопленных моряков на пресс-конференции в Японии, являются очередной манипуляцией и введением в заблуждение.

В частности, генерал прокомментировал тот факт, что во время пресс-конференции в Японии, где недавно собирались мировые лидеры G-20, Путин, оправдываясь перед мировыми журналистами за агрессивные и неправомерные действия российских силовиков в Керченском проливе, сослался на его слова, якобы конфликт спровоцировала украинская сторона.

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