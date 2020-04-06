В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатов

В Верховной Раде восемь депутатов, заразившихся коронавирусом. Двое из них уже вылечились. При этом установлена депутаты из "группы риска", которых могли заразить их коллеги. Об этом написал в своем телеграм канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.
Отмечается, что шесть нардепов еще лечатся, а два уже выписаны:
- Борт Виталий – ОПЗЖ;
- Ватрас Владимир – "Слуга народа";
- Горбенко Руслан – "Слуга народа" (вылечился);
- Киселев Игорь – ОПЗЖ;
- Лукашев Александр – ОПЗЖ;
- Рудик Сергей – внефракционный;
- Скороход Анна – внефракционная;
- Шахов Сергей – депутатская группа "Доверие" (вылечился)".
Качура отметил, что установлен и круг депутатов, которые контактировали с больной Анной Скороход: Гео Лерос ("Слуга народа"), Игорь Васильковский ("Слуга народа"), Вячеслав Вятрович (ЕС), Нина Южанина (ЕС), Александр Санченко ("Слуга народа"), Ахтем Чийгоз (ЕС), Ольга Саладуха ("Слуга народа").
Напомним, после введения в стране карантина сначала на домашний режим перевели простых украинцев, а депутаты и чиновники грозились и дальше работать в обычном режиме. Но как только COVID-19 начал "косить" первых депутатов, Рада перешла на удаленку (за исключением внеочередных срочных заседаний). Мы уже писали, как депутаты работают на дому, пока Рада на карантине.
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