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  1. Новости политики

В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатов

6 апреля, 16:35

Сергей Мартынец

Из всех зараженных двое парламентариев уже вылечились

В Верховной Раде восемь депутатов, заразившихся коронавирусом. Двое из них уже вылечились. При этом установлена депутаты из "группы риска", которых могли заразить их коллеги. Об этом написал в своем телеграм канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Отмечается, что шесть нардепов еще лечатся, а два уже выписаны:

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  • Борт Виталий – ОПЗЖ;
  • Ватрас Владимир – "Слуга народа";
  • Горбенко Руслан – "Слуга народа" (вылечился);
  • Киселев Игорь – ОПЗЖ;
  • Лукашев Александр – ОПЗЖ;
  • Рудик Сергей – внефракционный;
  • Скороход Анна – внефракционная;
  • Шахов Сергей – депутатская группа "Доверие" (вылечился)".

Качура отметил, что установлен и круг депутатов, которые контактировали с больной Анной Скороход: Гео Лерос ("Слуга народа"), Игорь Васильковский ("Слуга народа"), Вячеслав Вятрович (ЕС), Нина Южанина (ЕС), Александр Санченко ("Слуга народа"), Ахтем Чийгоз (ЕС), Ольга Саладуха ("Слуга народа").

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Напомним, после введения в стране карантина сначала на домашний режим перевели простых украинцев, а депутаты и чиновники грозились и дальше работать в обычном режиме. Но как только COVID-19 начал "косить" первых депутатов, Рада перешла на удаленку (за исключением внеочередных срочных заседаний). Мы уже писали, как депутаты работают на дому, пока Рада на карантине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада депутаты коронавирус Александр Качура

Источник: Сегодня

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