В Раде назвали имена всех заразившихся коронавирусом депутатов

Из всех зараженных двое парламентариев уже вылечились

В Верховной Раде восемь депутатов, заразившихся коронавирусом. Двое из них уже вылечились. При этом установлена депутаты из "группы риска", которых могли заразить их коллеги. Об этом написал в своем телеграм канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Отмечается, что шесть нардепов еще лечатся, а два уже выписаны:

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Борт Виталий – ОПЗЖ;

Ватрас Владимир – "Слуга народа";

Горбенко Руслан – "Слуга народа" (вылечился);

Киселев Игорь – ОПЗЖ;

Лукашев Александр – ОПЗЖ;

Рудик Сергей – внефракционный;

Скороход Анна – внефракционная;

Шахов Сергей – депутатская группа "Доверие" (вылечился)".

Качура отметил, что установлен и круг депутатов, которые контактировали с больной Анной Скороход: Гео Лерос ("Слуга народа"), Игорь Васильковский ("Слуга народа"), Вячеслав Вятрович (ЕС), Нина Южанина (ЕС), Александр Санченко ("Слуга народа"), Ахтем Чийгоз (ЕС), Ольга Саладуха ("Слуга народа").

Напомним, после введения в стране карантина сначала на домашний режим перевели простых украинцев, а депутаты и чиновники грозились и дальше работать в обычном режиме. Но как только COVID-19 начал "косить" первых депутатов, Рада перешла на удаленку (за исключением внеочередных срочных заседаний). Мы уже писали, как депутаты работают на дому, пока Рада на карантине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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