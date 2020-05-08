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  1. Новости политики

В Раде назвали причину просчетов в медреформе

8 мая, 12:43

Денис Беспалов

Для того, чтобы реформа заработала, нужно было как минимум 200 млрд грн, а выделили 113 млрд грн

Допущенные просчеты в процессе медреформы были вызваны недостатком финансирования здравоохранения. Об этом заявил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Давайте вспомним о том, что у нас законодательно закреплена цифра в 5% от ВВП на финансирование медицинских услуг. В реальности еще меньше – 2,9%. Ни в одной стране не реформировали без денег", – сказал он.

Радуцкий отметил, что "для того, чтобы реформа заработала, нужно было как минимум 200 млрд грн, а выделили 113 млрд грн".

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"НСЗУ была вынуждена считать тариф на услуги, исходя из принципа, чтобы денег по чуть-чуть хватило на всех. И получили проблему, когда стоимость амбулаторного пакета – 49 грн за пациента, а выезд бригады экстренной медицинской помощи – 75 грн", – сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что аудит показал, что медреформа в нынешнем виде грозит катастрофическими последствиями для украинцев.

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медицина Украина медреформа Михаил Радуцкий

Источник: Интерфакс-Украина

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