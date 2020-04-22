В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседания

Ожидается, что депутаты попытаются разблокировать закон об изменениях к Регламенту

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу. Об этом сообщил на своем телеграм-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, 24 апреля. Начало в 13:00", – написал он.

Качура уточнил, что уже сегодня будет известна точная повестка дня внеочередной сессии.

Реклама В тренде Вода, право и обмен: названы темы новых переговоров ТКГ по Донбассу

Как рассказывала на днях заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, "в повестке дня точно будут постановления об отмене изменений к Регламенту – депутаты планируют их отклонить".

Напомним, последний раз депутаты собирались на внеочередное заседание 16 апреля. Тогда оно созывалось в основном ради законопроекта, которым предлагалось упростить принятие законов с большим количеством поправок. В результате Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама". Вот только в тот же день были зарегистрированы проекты постановлений – они блокируют подписание документа спикером парламента Дмитрием Разумковым. Тем самым затягивается рассмотрение банковского закона по упрощенной процедуре, к которому подали более 16 тысяч поправок. Теперь депутатам нужно отклонить эти проекты постановлений.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама