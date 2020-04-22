В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседания

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу. Об этом сообщил на своем телеграм-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
"Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, 24 апреля. Начало в 13:00", – написал он.
Качура уточнил, что уже сегодня будет известна точная повестка дня внеочередной сессии.
Как рассказывала на днях заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, "в повестке дня точно будут постановления об отмене изменений к Регламенту – депутаты планируют их отклонить".
Напомним, последний раз депутаты собирались на внеочередное заседание 16 апреля. Тогда оно созывалось в основном ради законопроекта, которым предлагалось упростить принятие законов с большим количеством поправок. В результате Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама". Вот только в тот же день были зарегистрированы проекты постановлений – они блокируют подписание документа спикером парламента Дмитрием Разумковым. Тем самым затягивается рассмотрение банковского закона по упрощенной процедуре, к которому подали более 16 тысяч поправок. Теперь депутатам нужно отклонить эти проекты постановлений.
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