В Раде назвали возможного преемника Рябошапки

Кандидатов занять кресло главы Офиса генпрокурора пока не так много

После того, как Верховная Рада отправила Руслана Рябошапку в отставку, встал вопрос о его преемнике. Среди депутатов больше всего звучит кандидатура "слуги народа" Сергея Ионушаса.

Народный депутат, глава подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что могут быть и другие кандидатуры из "Слуги народа".

"Сергей Ионушас – это человек, который может отстоять свою точку зрения. И не просто отстоять по принципу "мне так хочется". А изложить аргументированную позицию. Кроме того, мне кажется, именно адвокат на должности прокурора видит проблемы прокуратуры извне. И потому способен решать их. Потому, я считаю, это достаточно достойная кандидатура. Хотя у нас есть и другие достойные. Например, Александр Бакумов (народный депутат, фракция "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. – Авт.). Выбор есть", – сказала она.

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Также назывались и другие фамилии. В частности, нынешнего и.о. директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой. Но в то же время не все знают "главного кандидата" в генпрокуроры Ионушаса.

"Ионушас – я его не знаю. И результаты его работы не знаю. Не исключаю, может появиться другая кандидатура перед голосованием", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция ОПЗЖ) Юрий Павленко.

Подробней читайте материале "Сегодня" об увольнении генпрокурора: "Не слуга: как и за что отправили в отставку Рябошапку".

Напомним, 5 марта было созвано внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса недоверия генеральному прокурору. 263-мя голосами он был уволен. Однако еще до решения депутатов Рябошапка устроил в Раде демарш во время своего выступления. Он решил не дожидаться голосования и раньше времени покинул сессионный зал.

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Видео: twitter.com/den_kazansky

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