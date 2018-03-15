В Раде объяснили, как долго и почему Савченко останется неприкосновенной

Сегодня, 14:59

Рада может рассмотреть снятие неприкосновеннсости с Савченко не раньше, чем через пять дней

Автор фото: Сергей Ревера, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Верховная Рада не сможет снять неприкосновенность с народного Надежды Савченко еще как минимум пять дней.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник, передает LB.ua.

"Представления на Савченко поступили в Раду, но в комитет еще не поступали. Как только комитет получит эти представления, по регламенту, у нас есть 20 дней для рассмотрения этого вопроса. У Надежды Савченко есть пять дней для дачи разъяснений после того, как она сама получит текст этих представлений. Она должна дать нам объяснения. На это у нее есть 5 дней", – заявил он.

Также Пизненик добавил, что "комитет примет во внимание эти объяснения, и затем комитет в течение 20 дней должен вынести решение, а после вывода комитета Верховная Рада в течение семи дней должна рассмотреть этот вопрос в зале".

В то же время он разъяснил, что если комитет получит все представления на Савченко от ГПУ уже сегодня, то для нее начинается пятидневный отсчет времени.

"Она должна нам предоставить объяснения. Мы его рассмотрим и в промежутке 20 дней вынесем решение. Когда это может быть, пока сложно прогнозировать. Выйдем ли мы на заседание в следующую среду, пока некорректно говорить. Слишком много "если". Мы будем действовать в соответствии с регламентом. И в рамках 20 дней в любом случае рассмотрим вопрос по Савченко", — заверил он.

Отдельно Пизнезик добавил, что даже если Савченко покинет Украину и не предоставит своих объяснений, комитет все равно вынесет свое решение в установленный срок.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко подозревают в подготовке кровавого теракта в Верховной Раде с применением миномета и расстрелом депутатов.

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за исключение Надежды Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Сама депутат решения об исключение из комитета и представление на лишение неприкосновенности считает незаконным, а обвинения в госизмене и подготовке переворота она назвала "хорошей статьей".
рада, Верховная Рада, савченко, неприкосновенность, Надежда Савченко

Вы сейчас просматриваете новость "В Раде объяснили, как долго и почему Савченко останется неприкосновенной". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: Facebook Надежды Савченко

Савченко могла передавать боевикам данные, которые составляют гостайну – Тымчук

Сегодня, 14:54

Нардеп отметил, что в законодательстве не прописана возможность лишения народного депутата допуска к гостайне

Политика

Надежда Савченко. Фото: Николай Романюк

Савченко вышла с допроса в СБУ

Сегодня, 13:57

Нардеп отметила, что спецслужба проводила опрос, а не допрос
Загрузка...

Политика

Надежда Савченко времен российского плена. Фото: архив

Шкиряк: Плен Савченко в России мог быть спектаклем

Сегодня, 14:11

Над нардепом нависла угроза задержания – ее подозревают в государственном перевороте

Политика

Надежда Савченко. Фото: Николая Романюка

В Раду внесли представления на задержание и арест Савченко

Сегодня, 13:09

Генеральный прокурор обратился к Верховной Раде по поводу нардепа Савченко
Загрузка...