В Раде объяснили, как долго и почему Савченко останется неприкосновенной

Рада может рассмотреть снятие неприкосновеннсости с Савченко не раньше, чем через пять дней

Верховная Рада не сможет снять неприкосновенность с народного Надежды Савченко еще как минимум пять дней.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник, передает LB.ua.

"Представления на Савченко поступили в Раду, но в комитет еще не поступали. Как только комитет получит эти представления, по регламенту, у нас есть 20 дней для рассмотрения этого вопроса. У Надежды Савченко есть пять дней для дачи разъяснений после того, как она сама получит текст этих представлений. Она должна дать нам объяснения. На это у нее есть 5 дней", – заявил он.

Также Пизненик добавил, что "комитет примет во внимание эти объяснения, и затем комитет в течение 20 дней должен вынести решение, а после вывода комитета Верховная Рада в течение семи дней должна рассмотреть этот вопрос в зале".

В то же время он разъяснил, что если комитет получит все представления на Савченко от ГПУ уже сегодня, то для нее начинается пятидневный отсчет времени.

"Она должна нам предоставить объяснения. Мы его рассмотрим и в промежутке 20 дней вынесем решение. Когда это может быть, пока сложно прогнозировать. Выйдем ли мы на заседание в следующую среду, пока некорректно говорить. Слишком много "если". Мы будем действовать в соответствии с регламентом. И в рамках 20 дней в любом случае рассмотрим вопрос по Савченко", — заверил он.

Отдельно Пизнезик добавил, что даже если Савченко покинет Украину и не предоставит своих объяснений, комитет все равно вынесет свое решение в установленный срок.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко подозревают в подготовке кровавого теракта в Верховной Раде с применением миномета и расстрелом депутатов.

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за исключение Надежды Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Сама депутат решения об исключение из комитета и представление на лишение неприкосновенности считает незаконным, а обвинения в госизмене и подготовке переворота она назвала "хорошей статьей".