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В Раде объяснили, кого коснется "матерный" законопроект

3 июля, 14:41

За публичные ругательства будут наказывать штрафами или общественными работами, рассказала Богомолец

Ольга Богомолец. Фото: facebook.com/olgabogomolets
Ольга Богомолец. Фото: facebook.com/olgabogomolets.

Внесенный в Верховную Раду законопроект №10414 "О противодействии сквернословию" касается публичных лиц и средств массовой информации. За маты провинившихся будут наказывать штрафами. Об этом рассказала автор документа, народный депутат Ольга Богомолец.

"То количество брани нецензурной, которая присутствует в публичном пространстве сегодня, – она абсолютно недопустима. И этот закон я подала не как политик, этот закон я подала как врач, так как это диагноз обществу, как женщина, которая хочет жить в чистой Украине, как мать, которая хочет дать детям пояснения, почему эти слова нельзя употреблять", – сказала она.

Богомолец объяснила, что законопроект не затрагивает частную жизнь, жизненное пространство украинцев, где часто употребляют "крепкие словечки". Документ будет определять, что подразумевается под понятием "сквернословие", кто признается публичным лицом, и будет перечень слов, которые нельзя употреблять. Однако такой перечень еще не составлен.

"Этот закон исключительно о публичных лицах, о публичном пространстве и о средствах массовой информации. Специальная компонента должна быть в отношении средств массовой информации и интернета. Очень часто заменяют одну букву определенными обозначениями. От этого значение слова не меняется, просто его будто нет, но на самом деле все понимают, о чем речь", – отметила нардеп.

Что касается наказания за матерщину, то для физлиц предусматриваются штрафы от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы от 40 до 60 дней, а для СМИ – 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудиотрансляции. Она пояснила, что СМИ будут отвечать и за то, если ретранслируют чью-то брань.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году президента РФ Владимира Путина рассмешила просьба разрешить матерщину. Один из участников Совета по культуре возмутился нецензурным содержанием современных песен, и он предложил решение проблемы, но в ответ услышал смех.

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Тег Рада, законопроект, богомолец, матерщина, маты

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Источник:

УНИАН

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