В Раде объяснили существование коалиции после выхода трех фракций

По словам парламентария Куприенко, из состава коалиции в целом вышли 74 нардепа из 302 ее члено

Фото: Григорий Салай, Сегодня

После выхода из состава коалиции Верховной рады депутатских фракций "Самопомич", "Батькивщина" и Радикальная партия в составе коалиции оставалось более 226 депутатов. Об этом заявил народный депутат Олег Куприенко, отвечая на вопрос в Конституционном суде Украины.

По словам парламентария, из состава коалиции в целом вышли 74 нардепа из 302 ее членов.

"Коалиция была сформирована в составе 302 народных депутатов. Соответственно, народные депутаты также могли входить и вошли в состав коалиции. Поэтому недостаточно корректная ссылка на сайт ВР, где указано количество депутатов от БПП и НФ, что только они и есть коалиция. Они не могли (в общем составлять количество, – ред.) 226 депутатов даже после выборов 2014 года. Когда три фракции вышли, они составляли всего 74 человека: "Самопомич", Радикальная партия и "Батькивщина". 302 депутата минус 74 – все равно больше, чем 226. Когда мы вышли из коалиции, мы понимали, что там остается более 226", - заявил Куприенко.

Также парламентарий отметил, что отдельные депутаты не писали заявления о выходе из состава коалиции, поэтому юридически оставались в ее составе.

По словам нардепа, после выхода из состава коалиции ряда депутатских фракций в 2016 году председатель ВР Андрей Парубий не объявил, что коалиции нет.

"То, что должно быть в коалиции 226, если посмотреть количество заявлений о вхождении во фракции, о выходах из фракций... Видимо, должен был следить председатель Верховной рады. Даже если посмотреть на те заявления народных депутатов-политиков, которые уже готовились к следующим срочным парламентским выборам... Они заявляли, что вышли, но заявлений не писали. Поэтому де-факто якобы, вышел, а де-юре, остался", - заявил Куприенко.

По его словам, ответственность лежит на главе парламента.

"Поскольку эти вопросы не урегулированы законом о Регламенте, это, пожалуй, ответственность ВР. Если бы председатель ВР знал, что точно нет (коалиции, – ред.), он бы объявил об этом с трибуны", - добавил Куприенко.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Верховной рады Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду Украины список депутатов, которые входили в состав коалиции после 18 февраля 2016 года.

Как известно, 17 мая Парубий объявил о выходе фракции "Народный фронт" из коалиции. Спикер ВР подчеркнул, что в течение одного месяца в Раде должна быть сформирована новая коалиция. Однако президент Владимир Зеленский в ходе своей инаугурации объявил о роспуске парламента.

Его решение оспорили в Конституционном суде.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский в своем выступлении в Конституционном суде заявил, что указ о роспуске парламента отвечает и букве, и духу закона, и является абсолютно конституционным и юридически обоснованным.

В свою очередь один из инициаторов конституционного представления нардеп от "Народного фронта" Игорь Алексеев во время выступления в суде заявил, что Зеленский не имел права распускать парламент до 17 июня.

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