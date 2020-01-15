В Раде одиозного нардепа поймали на пикантном развлечении

Фото: Илья Кива/Facebook

Народный депутат Илья Кива, который ранее пришел в Раду в маске Джокера, рассматривал интимные фото во время заседания. Одиозного народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" снял на видео журналист Алексей Липовецкий.

Как пишет издание TK Media, Кива смотрел на своем смартфоне на присланные в мессенджере WhatsApp фотографии обнаженной женщины прямо во время голосования.

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Длилось это несколько секунд. После чего народный депутат закрыл мессенджер и отложил свой гаджет в сторону. В этот момент спикер Рады Дмитрий Разумков призывал "слуг народа" определяться и голосовать за один из важных законопроектов.

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Напомним, что это уже не первый раз, когда одиозного нардепа Илью Киву поймали на странном поведении в Раде. В сети появилось видео, которое на данный момент собрало свыше миллиона просмотров. На ролике народный депутат Илья Кива прямо во время заседания в парламенте совершал жесты, которые некоторые пользователи интернета определили как мастурбацию. Пикантности ситуации добавил тот факт, что перед тем как совершить телодвижения, зафиксированные на видео, нардеп звонил по мобильному телефону абоненту, записанному в памяти как "Юля конкурс красоты Одесса".

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