В Раде отреагировали на слова нардепа Федины о "подрыве" Зеленского

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Фракция "Слуга народа" просит правоохранителей рассмотреть высказывание нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины по визиту президента Владимира Зеленского в Золотое. Она обсуждала варианты гибели главы государства.

Об этом передает "Украинская правда".

Президентскую политическую силу возмутило высказывание Федины во время стрима в соцсетях, который она вела с волонтером Марусей Зверобой. Критикуя поведение главы государства во время встречи с добровольцами и обсуждая варианты его гибели, среди прочего, она сказала следующее: "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на сегодняшнем Согласительном совете в парламенте заявил, что будут обращаться в правоохранительные органы.

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"София Федина выразила свое мнение относительно того, что может случиться с президентом, если он так будет себя вести. Мы считаем, что недопустима такая деятельность со стороны депутата. Есть институты, а есть люди, есть заповеди Божьи ... Нельзя желать человеку публично таких вещей ... Выражаем свое возмущение ... Наша фракция будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой разобраться ... определить, есть ли здесь правоохранительные перспективы", – сказал он.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что высказывания Федины рассмотрит парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики.

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В то же время соратница Федины, народный депутаты и соруководитель фракции "Европейская солидарностть" Ирина Геращенко поддержала необходимость толерантного отношения друг к другу и корректной критики.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с "добровольцами". В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал "добровольцам", чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

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