Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

В Раде отреагировали на слова нардепа Федины о "подрыве" Зеленского

28 октября, 15:38

Обсуждение депутатом варианта гибели президента вызвало бурю возмущения в «Слуге народа»

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Фракция "Слуга народа" просит правоохранителей рассмотреть высказывание нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины по визиту президента Владимира Зеленского в Золотое. Она обсуждала варианты гибели главы государства.

Об этом передает "Украинская правда".

Президентскую политическую силу возмутило высказывание Федины во время стрима в соцсетях, который она вела с волонтером Марусей Зверобой. Критикуя поведение главы государства во время встречи с добровольцами и обсуждая варианты его гибели, среди прочего, она сказала следующее: "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на сегодняшнем Согласительном совете в парламенте заявил, что будут обращаться в правоохранительные органы.

Реклама

"София Федина выразила свое мнение относительно того, что может случиться с президентом, если он так будет себя вести. Мы считаем, что недопустима такая деятельность со стороны депутата. Есть институты, а есть люди, есть заповеди Божьи ... Нельзя желать человеку публично таких вещей ... Выражаем свое возмущение ... Наша фракция будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой разобраться ... определить, есть ли здесь правоохранительные перспективы", – сказал он.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что высказывания Федины рассмотрит парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики.

Читайте также: Разумков прокомментировал резкий разговор Зеленского с добровольцами

В тренде
Заседание Кабмина в Мариуполе и голосование в британском парламенте: топ-темы дня

В то же время соратница Федины, народный депутаты и соруководитель фракции "Европейская солидарностть" Ирина Геращенко поддержала необходимость толерантного отношения друг к другу и корректной критики.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с "добровольцами". В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал "добровольцам", чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Владимир Зеленский Золотое слуга народа София Федина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вооруженные
Вооруженные "добровольцы-нелегалы": в ООС сообщили, с кем общался Зеленский в ЗолотомПолитика
В Москве прокомментировали разговор Зеленского с
В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"Политика
Перепалка Зеленского и добровольца: как отреагировали в сети
Перепалка Зеленского и добровольца: как отреагировали в сетиУкраина
В Украине назвали единственный способ наказать Путина
В Украине назвали единственный способ наказать ПутинаПолитика
Почему экс-министру Лукаш изменили подозрение: Рябошапка дал ответ
Почему экс-министру Лукаш изменили подозрение: Рябошапка дал ответПолитика
У Зеленского выложили полное видео визита в Золотое: в ролик попала нашумевшая перепалка
У Зеленского выложили полное видео визита в Золотое: в ролик попала нашумевшая перепалкаПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...