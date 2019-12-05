В Раде подрались двое "слуг народа": названы имена

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В Верховной Раде случилась новая потасовка, "героями" которой стали два депутата от "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос. Об этом рассказал журналистам нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что на "галерке", за сектором "Европейской солидарности", вдруг началась "гражданская война" внутри "Слуги народа": один "слуга" начал драться с другим "слугой" – Бужанский и Лерос".

"Я не знаю деталей, но факт остается фактом, что такое произошло", – сказал Гончренко и добавил, что его коллегам пришлось разнимать депутатов.

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Бужанский. Фото: Facebook

Лерос. Фото: Facebook

Факт их драки подтвердил и замглавы фракции Александр Корниенко: "Мы выясним причины драки Бужанского и Лероса".

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Прокомментировал драку и Лерос.

Как сообщали новости "Сегодня", первая потасовка депутатов в Раде нового созыва случилась 30 октября. Тогда депутаты поссорились из-за отказа создать постановление о создании ВСК по события в Одессе 2 мая.

Ранее мы показывали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.

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