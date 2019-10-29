В Раде появились своя "Турбаза" и "Новый Киев"

Верховная Рада / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинские парламентарии сформировали в Верховной Раде два новых межфракционных депутатские объединения.

Как сообщил на пленарном заседании 29 октября первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, одно из них называется "Новый Киев". Его председатель – недавно оскандалившийся нардер от "Слуги народа" и кандидат на пост главы столицы Александр Ткаченко.

А депутаты Дмитрий Наталуха, Роман Лозинский, Алена Шкрум и Дмитрий Нальотов стали сопредседателями межфракционного объединения "Турбаза".

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Оригинальное название последней группы развеселило народных избранников – они отреагировали на это объявление смехом.

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Напомним, что накануне состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором обсуждался скандал в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Встречу посетил президент Владимир Зеленский, который попросил "не расшатывать лодку" и заявил, что "у партии должен быть порядок".

Кроме того, нардепы обсудили с президентом его недавнюю поездку на Донбасс. Он выслушал, что об этом думают члены парламента.

Мы также писали, что на сегодняшнем заседании Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о штрафах для "кнопкодавов" (№2148). Соответствующий документ поддержали 287 народных депутатов.

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