В Раде появилось постановление об отставке Гончарука

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука №3158, авторами которого стали 14 народных депутатов.
Накануне, вечером 3 марта, глава правительства написал заявление об отставке по собственному желанию. Отметим, что Гончарука не могли уволить с должности без этого заявления, поскольку у него был иммунитет до осени.
В свою очередь комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел заявление премьера. В результате было принято решение рекомендовать Раде уволить Гончарука – за это проголосовали 23 из 25 членов комитета.
Вчера же вечером на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.
Отметим, что сегодня в парламенте состоится внеочередное заседание в 16:00, на котором депутаты рассмотрят четыре важных законопроекта, возьмутся за кадровые перестановки в правительстве и заслушают руководителей правоохранительных органов. Также в СМИ уже появился предварительный список нового состава правительства.
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