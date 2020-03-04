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В Раде появилось постановление об отставке Гончарука

4 марта, 11:45

Сергей Мартынец

Премьер-министр сам написал заявление об отставке и теперь дело за депутатами

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука №3158, авторами которого стали 14 народных депутатов.

Накануне, вечером 3 марта, глава правительства написал заявление об отставке по собственному желанию. Отметим, что Гончарука не могли уволить с должности без этого заявления, поскольку у него был иммунитет до осени.

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В свою очередь комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел заявление премьера. В результате было принято решение рекомендовать Раде уволить Гончарука – за это проголосовали 23 из 25 членов комитета.

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Премьер-министр Гончарук подал в отставку
Алексей Гончарук

Вчера же вечером на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Отметим, что сегодня в парламенте состоится внеочередное заседание в 16:00, на котором депутаты рассмотрят четыре важных законопроекта, возьмутся за кадровые перестановки в правительстве и заслушают руководителей правоохранительных органов. Также в СМИ уже появился предварительный список нового состава правительства.

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отставка Верховная Рада постановление Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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