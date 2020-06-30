В Раде появился новый народный депутат

В Верховную Раду зашел новый народный депутат Сергей Евтушок. Он занял место во фракции "Батькивщина" вместо недавно вышедшей оттуда Ольги Бельковой.

"25 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общенациональном многомандатном избирательном округе, Евтушко Сергея Николаевича", – об этом объявил на утреннем пленарном заседании спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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После этого он пригласил новоиспеченного нардепа к принятию присяги.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Родины и благосостоянии украинского народа. Присягаю придерживаться Конституции и законов Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – сказал Евтушок.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 июня Верховная Рада "уволила" Ольгу Белькову, которая решила сложить мандат по собственному желанию. По ее словам, у нее уже есть планы на будущее, и после ухода из парламента она готова дальше работать на благо Украины. Она напомнила, что была народной избранницей трех созывов.

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