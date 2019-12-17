В Раде предлагают изменить статус Севастополя в законопроекте Зеленского

На сегодняшний день нет причин для особого статуса крымского города, считает Яременко

Фото: facebook.com/ukrop.ukraine

У Украины нет причин оставлять Севастополю особый статус и в новом законе президента Владимира Зеленского о децентрализации нужно пересмотреть этот вопрос. Об этом написал в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Он напомнил, что для особого статуса Севастополя нет другой причины, кроме того, что это главная база черноморского флота РФ. Политик отметил, что в момент выхода РФ из договоров о базировании в Крыму ее флота, этот аргумент окончательно потерял для Украины любое значение (в апреле 2014 года Россия заявила о прекращении действия "харьковских соглашений", касающихся пребывания ЧФ РФ на территории Украины).

"Любые другие аргументы, касающиеся экономики или администрирования и управления городом, или отсутствуют, или крайне неубедительны. Условно убедительным является аргумент о нецелесообразности изменения статуса города в период оккупации. В условиях оккупации части территории Украины следует быть осмотрительным – любые решения должны быть объяснены … Вопрос статуса Севастополя в законопроекте №2598 должен быть рассмотрен", – написал Яременко.

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Политик добавил, что после разговора с председателем профильного комитета Андреем Клочко, договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которое определит, что изменение статуса Севастополя состоится после его деоккупации.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект по децентрализации, которым предлагаются изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления. Стоит отметить, что в перечень административно-территориальных единиц предлагается внести АР Крым, а вот об особом статусе Донбасса и Севастополя ничего не говорится.

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