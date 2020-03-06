В Раде предлагают провести еще одно внеочередное заседание: что хотят обсудить

В Верховной Раде намереваются провести еще одно внеочередное заседание.
Коллективную инициативу народных депутатов принес спикеру парламента Дмитрию Разумкову глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.
Он предложил созвать внеочередное пленарное заседание ВР 6 марта на 14:00.
На заседании планируется рассмотреть ряд документов:
- заявление парламента в связи с шестой годовщиной Евромайдана и Революции Достоинства;
- обращение ВР к парламентам других государств и парламентским ассамблеям об осуждении агрессии России против Украины, оккупации Донбасса и аннексии Крыма;
- законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год относительно обеспечения информационной политики во временно оккупированном Крыму;
- законопроект о внесении изменений в приложение № 3 закона О государственном бюджете Украины на 2020 год (относительно финансового обеспечения проведения индексации пенсий);
- законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО).
На этой неделе произошли уже два внеочередных заседания парламента. В среду, 4 марта, был уволен Кабмин Алексея Гончарука и назначен новый состав правительства.
В четверг, 5 марта, в 18:30 также началось внеочередное заседание, на котором был уволен генпрокурор Руслан Рябошапка.
Напомним, новый премьер-министр Денис Шмыгаль допускает, что Украина может пустить воду в оккупированный Крым в случае гуманитарной угрозы украинцам, которые там проживают. Но поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд Украина не будет.
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