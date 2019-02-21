В Раде предложили новое наказание для депутатов-прогульщиков
В парламенте неоднократно фиксировали полупустой сессионный зал, что делало невозможным принятие решений
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10072, которым предусматривается наказание для народных депутатов за прогулы пленарных заседаний в виде общественных работ. Соответствующий проект закона подал депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.
Он предложил дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 186 пункт 8 "Прогул народного депутата Украины".
"Прогул народного депутата Украины, то есть отсутствие народного депутата на заседании Верховной Рады без уважительных причин, подтвержденный решением (регламентного) комитета, совершенный более двух раз в течение одной пленарной сессии парламента или совершенный один раз в течение внеочередной сессии Верховной Рады влечет наложение административного взыскания в виде общественных работ на срок от 20 до 60 часов", – говорится в проекте закона.
В пояснительной записке нардеп отмечает, что неоднократные случаи, когда в сессионном зале присутствуют менее 226 депутатов (минимальное количество для принятия законов), что делает невозможным рассмотрение и принятие законопроектов.
Особенно Емец отмечает большое количество отсутствующих в среду (день ратификаций международных договоров, законы в этот день не принимаются) и в пятницу (в этот день проходит Час вопросов к правительству).
Он добавил, что даже снятие части зарплаты не смогли остановить некоторых депутатов от прогулов пленарных заседаний.
Напомним, еще в 2017 году спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил новый способ заставить депутатов ходить на работу. Он считает недостаточной мерой обнародование имен прогульщиков и урезание им зарплаты.
Так, например, первую сессионную неделю 2018 года (после новогодних и рождественских праздников) прогуляли 50 народных депутатов. Вице-спикер парламент Ирина Геращенко предложила Парубию "сдать" депутатов-прогульщиков.
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